Конте: Статутът на Мактоминей се промени

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте заяви, че съперниците вече подхождат различно към Скот Мактоминей след блестящото му представяне през миналия сезон. Утре лидерът в класирането гостува на Торино с надеждата да запази първото място в класирането.

“Много е просто. Неговият статут се промени. Той беше най-добрият играч в първенството миналия сезон. Когато пристигна, той не беше използван много в Манчестър Юнайтед. Пристигна като аутсайдер с нещо за доказване. Сега статутът му е различен и вниманието към него е различно от съперниците. Миналата година той се адаптира към всичко, но сега съперниците го виждат по различен начин и те подготвят тактика, за да го ограничават”, коментира Конте.

Наставникът сподели, че Алесандро Бонджорно, който е бивш капитан на Торино, и Матео Политано са възстановени, тренирали са последните дни и са на линия за предстоящия двубой. Лоботка обаче ще пропусне мача и най-вероятно Гилмор ще го замести. “Миналата година, когато Лоботка имаше проблем, Гилмор го замести отлично. Имам пълна увереност в момчето. Когато сме залагали на него, винаги е бил на ниво”, заяви Конте.