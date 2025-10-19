Конте: Тук изграждаме нещо ново

Антонио Конте настоява, че в Наполи сами са си направили живота тежък, подарявайки победата на Торино зараду грешката на Били Гилмор.

Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

„През първото полувреме движехме добре топката и създавахме ситуации, но бяхме твърде заети да бъдем „красиви“ и на практика сами им създадохме гола. След почивката имаше повече енергия, но не беше достатъчно. Така че поздравления за Торино, но факт е, че днес всичко си направихме сами“, заяви Конте.

Това е втората загуба за сезона в Серия А за действащите шампиони на Италия, които преди това отстъпиха с 1:2 на Милан на 28 септември. Така тимът има две поражения в последните си три мача – толкова, колкото в предишните 31 срещи от първенството. Конте отново побърза да отбележи, че отборът му не трябва да бъде смятан за фаворит за Скудетото.

„Още в началото на сезона казах, че познавам добре футбола, така че приех, че това са напълно нормални неща за казване. Тук изграждаме нещо ново. Трябва да работим добре, а сезонът ни ще зависи от това как новите попълнения растат и се подобряват. Имаме мач на всеки три дни, нямаме време за работа на тренировки, така че трябва да се усъвършенстваме постоянно и да имаме търпение, преди да видим тези подобрения.“

Любопитно е, че единствените две победи на Торино до момента са срещу лидерите в класирането Рома и Наполи, което потвърждава статута им на „убиец на гиганти“. Въпреки това „партенопеите“ показват сериозни проблеми в защита и са допуснали гол във всеки от последните си седем официални мача.

„Допуснахме гол, който сами си създадохме, така че това няма нищо общо със защитата“, настоя Конте, хвърляйки вината върху Гилмор за тази грешка.„Винаги трябва да работим като отбор. За съжаление, днес имаше този рикошет, който случайно се получи от Гилмор – който като цяло изигра страхотен мач – и той асистира на Симеоне.“„Нашият футбол ни кара постоянно да сме в противниковата половина, така че е нормално да има няколко контраатаки и трябва да свикнем с това“, добави Конте.

От ноември 2009 г., когато Аталанта победи Сиена на Барони, Конте не е побеждавал Барони в нито един от следващите 4 мача, в които са се изправяли един срещу друг.