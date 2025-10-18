Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

  • 18 окт 2025 | 21:34
  • 5142
  • 1

Отборът на Торино записа едва втория си шампионатен успех през сезона, след като изненадващо победи действащия първенец Наполи с 1:0 при домакинството си от седмия кръг на Серия "А". Така “партенопеите” допуснаха втора поредна загуба при свое гостуване в италианския елит след тази с 1:2 от Милан.

Трябва да се отбележи, че в последния момент извън групата на Наполи останаха двама ключови играчи - халфът Скот Мактоминей, който е с прорезна рана на единия си глезен, и нападателят Расмус Хойлунд, който е с мускулна преумора. Така те се присъединиха към контузените Ромелу Лукаку, Станислав Лоботка и Амир Рахмани.

През първото полувреме двата тима си размениха редица удари, като в 15-ата минута доскорошният нападател на неаполитанците Джовани Симеоне дори нацели греда с диагонален шут по земя. Ел Чолито обаче не се отказа и наистина стигна до гол, но в 32-рата минута. Тогава аржентинецът стигна до избита топка, мина покрай Ваня Милинкович-Савич и търкулна топката във вратата.

Втората част премина изцяло под доминацията на Наполи, който търсеше поне изравнително попадение. След серия пропуски гостите се зарадваха в добавеното време, но това продължи само секунди. Тогава техничен удар на резервата Матео Политано срещна гредата, след което топката се отби в гърба на Франко Исраел, а с добавката си влезлият от пейката Ноа Ланг я добута в мрежата. Голът обаче беше отменен от ВАР заради негова засада и така “партенопеите” трябваше да се примирят с поражението.

Въпреки тази загуба Наполи остава лидер в класирането с актив от 15 точки, но ще бъде свален от върха още тази вечер от втория Рома или четвъртия Интер, които играят помежду си. След като прекъсна серията си от три шампионатни мача без успех, Торино се изкачи на 13-ата позиция, събирайки 8 пункта на сметката си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

Левачката на Антони спаси Бетис срещу Виляреал

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 686
  • 0
Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 680
  • 0
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 15706
  • 15
Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд

Байерн спечели дербито с Борусия и изравни рекорд на Дортмунд

  • 18 окт 2025 | 21:25
  • 12685
  • 12
Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

  • 18 окт 2025 | 21:22
  • 6577
  • 0
Рома 0:1 Интер, начало на втората част

Рома 0:1 Интер, начало на втората част

  • 18 окт 2025 | 22:48
  • 3783
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 48918
  • 173
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 31908
  • 15
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 11765
  • 8
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 42844
  • 123
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 15706
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 9360
  • 12