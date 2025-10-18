Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

Отборът на Торино записа едва втория си шампионатен успех през сезона, след като изненадващо победи действащия първенец Наполи с 1:0 при домакинството си от седмия кръг на Серия "А". Така “партенопеите” допуснаха втора поредна загуба при свое гостуване в италианския елит след тази с 1:2 от Милан.

Трябва да се отбележи, че в последния момент извън групата на Наполи останаха двама ключови играчи - халфът Скот Мактоминей, който е с прорезна рана на единия си глезен, и нападателят Расмус Хойлунд, който е с мускулна преумора. Така те се присъединиха към контузените Ромелу Лукаку, Станислав Лоботка и Амир Рахмани.

‼️Scott McTominay and Rasmus Hojlund are out respectively due to a contusive trauma to the left ankle and muscle fatigue in the left thigh. [@GianmarcoGio] pic.twitter.com/OTNEoGNlnF — Napoli Zone (@TheNapoliZone) October 18, 2025

През първото полувреме двата тима си размениха редица удари, като в 15-ата минута доскорошният нападател на неаполитанците Джовани Симеоне дори нацели греда с диагонален шут по земя. Ел Чолито обаче не се отказа и наистина стигна до гол, но в 32-рата минута. Тогава аржентинецът стигна до избита топка, мина покрай Ваня Милинкович-Савич и търкулна топката във вратата.

Giovanni Simeone keeps his cool to put Torino ahead! 🧊#TorinoNapoli 1-0 pic.twitter.com/DsB5oUmi42 — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 18, 2025

Втората част премина изцяло под доминацията на Наполи, който търсеше поне изравнително попадение. След серия пропуски гостите се зарадваха в добавеното време, но това продължи само секунди. Тогава техничен удар на резервата Матео Политано срещна гредата, след което топката се отби в гърба на Франко Исраел, а с добавката си влезлият от пейката Ноа Ланг я добута в мрежата. Голът обаче беше отменен от ВАР заради негова засада и така “партенопеите” трябваше да се примирят с поражението.

LATE DRAMA!!! Noa Lang looked to have scored a last minute equaliser, but his goal is ruled out by VAR! 📺❌#TorinoNapoli 1-0 pic.twitter.com/VHS99nGgn7 — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 18, 2025

Въпреки тази загуба Наполи остава лидер в класирането с актив от 15 точки, но ще бъде свален от върха още тази вечер от втория Рома или четвъртия Интер, които играят помежду си. След като прекъсна серията си от три шампионатни мача без успех, Торино се изкачи на 13-ата позиция, събирайки 8 пункта на сметката си.

Снимки: Gettyimages