Доскорошен нападател на Наполи наказа обезкървения италиански шампион

Отборът на Торино записа едва втория си шампионатен успех през сезона, след като изненадващо победи действащия първенец Наполи с 1:0 при домакинството си от седмия кръг на Серия "А". Така “партенопеите” допуснаха втора поредна загуба при свое гостуване в италианския елит след тази с 1:2 от Милан.
Трябва да се отбележи, че в последния момент извън групата на Наполи останаха двама ключови играчи - халфът Скот Мактоминей, който е с прорезна рана на единия си глезен, и нападателят Расмус Хойлунд, който е с мускулна преумора. Така те се присъединиха към контузените Ромелу Лукаку, Станислав Лоботка и Амир Рахмани.
През първото полувреме двата тима си размениха редица удари, като в 15-ата минута доскорошният нападател на неаполитанците Джовани Симеоне дори нацели греда с диагонален шут по земя. Ел Чолито обаче не се отказа и наистина стигна до гол, но в 32-рата минута. Тогава аржентинецът стигна до избита топка, мина покрай Ваня Милинкович-Савич и търкулна топката във вратата.
Втората част премина изцяло под доминацията на Наполи, който търсеше поне изравнително попадение. След серия пропуски гостите се зарадваха в добавеното време, но това продължи само секунди. Тогава техничен удар на резервата Матео Политано срещна гредата, след което топката се отби в гърба на Франко Исраел, а с добавката си влезлият от пейката Ноа Ланг я добута в мрежата. Голът обаче беше отменен от ВАР заради негова засада и така “партенопеите” трябваше да се примирят с поражението.
Въпреки тази загуба Наполи остава лидер в класирането с актив от 15 точки, но ще бъде свален от върха още тази вечер от втория Рома или четвъртия Интер, които играят помежду си. След като прекъсна серията си от три шампионатни мача без успех, Торино се изкачи на 13-ата позиция, събирайки 8 пункта на сметката си.
Снимки: Gettyimages