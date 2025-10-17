Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  УЕФА отхвърли искането на Айнтрахт да играе мача срещу Наполи на неутрален терен

УЕФА отхвърли искането на Айнтрахт да играе мача срещу Наполи на неутрален терен

  • 17 окт 2025 | 19:57
  • 318
  • 0

Искането на Айнтрахт (Франкфурт) да играе мача си от основната фаза в Шампионската лига срещу Наполи на неутрален терен или при закрити врати беше отхвърлено от УЕФА, съобщиха от германския клуб. Срещата ще се проведе по план на 4 ноември в Неапол, като продажбата на билети на хора, живеещи във Франкфурт, е забранена от италианските власти.

Айнтрахт отправи искането си в началото на октомври, позовавайки се на пропуски в безопасността и организацията на стадиона на Наполи.

"Напълно различните подходи на участващите страни и националните асоциации към мачове с висок риск на съответните места вече се превърнаха в истински проблем за европейската фенска култура и турнирите. Неприемливо е, че на повечето места гостуващите фенове са добре дошли като нещо естествено, въпреки големите предизвикателства, докато на други, във Франция и Италия, гостуващите привърженици просто са изключвани от властите, въпреки идентичните обстоятелства и рискове", каза членът на борда на Айнтрахт Франкфурт Филип Решке.

Италианските власти многократно заявиха, че са необходими специални мерки за сигурност за мача между двата отбора през ноември.

Снимки: Imago

