УЕФА отхвърли искането на Айнтрахт да играе мача срещу Наполи на неутрален терен

Искането на Айнтрахт (Франкфурт) да играе мача си от основната фаза в Шампионската лига срещу Наполи на неутрален терен или при закрити врати беше отхвърлено от УЕФА, съобщиха от германския клуб. Срещата ще се проведе по план на 4 ноември в Неапол, като продажбата на билети на хора, живеещи във Франкфурт, е забранена от италианските власти.

Айнтрахт отправи искането си в началото на октомври, позовавайки се на пропуски в безопасността и организацията на стадиона на Наполи.

Die UEFA hat einen Antrag von Eintracht Frankfurt, das Champions League-Spiel am 4. Spieltag der Ligaphase gegen SSC Neapel vor dem Hintergrund des behördlich verfügten Ausschlusses von Eintracht-Anhängern an einen neutralen Ort zu verlegen, erwartungsgemäß abgelehnt.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 17, 2025

"Напълно различните подходи на участващите страни и националните асоциации към мачове с висок риск на съответните места вече се превърнаха в истински проблем за европейската фенска култура и турнирите. Неприемливо е, че на повечето места гостуващите фенове са добре дошли като нещо естествено, въпреки големите предизвикателства, докато на други, във Франция и Италия, гостуващите привърженици просто са изключвани от властите, въпреки идентичните обстоятелства и рискове", каза членът на борда на Айнтрахт Франкфурт Филип Решке.

Италианските власти многократно заявиха, че са необходими специални мерки за сигурност за мача между двата отбора през ноември.

Снимки: Imago