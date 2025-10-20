Рейнджърс изненада, избирайки бивш асистент на Ханзи Флик за свой мениджър

Бившият мениджър на Шефилд Уензди - германецът Дани Рьол, беше представен днес на поста в шотландския Рейнджърс. Младият специалист изобщо не беше сред фаворитите, но преговорите с избор номер 1 – австралиеца Кевин Мускат, се провалиха в неделя, а Стивън Джерард също се оттегли от процеса по разговори.

36-годишният Рьол няма кой знае какъв опит, тъй като Шефилд Уензди беше неговото първо работно място на високо ниво. Преди това е работил в академията на РБ Лайпциг, откъдето Ралф Хазенхютъл го взима като помощник в първия отбор. Двамата се местят в същия екип и в Саутхамптън, след което попада в Байерн (Мюнхен) като асистент на Ханзи Флик. Също така има период и като помощник-треньор в германския национален отбор. Но какъвто и да е, едва ли феновете на най-популярния тим в Шотландия могат да имат претенции след периода на Ръсел Мартин, който преди да бъде уволнен на 5 октомври, не постигна нито една победа. Рьол ще дебютира в четвъртък начело на "сините" от Глазгоу в мача с Бран (Норвегия) в Лига Европа.

Welcome to Rangers, Danny Röhl. — Rangers Football Club (@RangersFC) October 20, 2025

"Огромна привилегия е да поема ролята на старши треньор в такъв невероятен клуб, признат по целия свят. Знам, че началото на сезона беше трудно, но все още има толкова много да се играе в четири състезания и аз и моят екип ще дадем всичко от себе си, за да възнаградим феновете и клуба. Целите са ясни – феновете чакат резултати. Моят манталитет и амбиции са абсолютно същите", каза младият германец.

