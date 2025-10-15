Букмейкърите продължават да слагат Джерард сред фаворитите за мениджърския пост в Рейнджърс

Глазгоу Рейнджърс обяви, че няма да назначава отново за мениджър Стивън Джерард, въпреки че коефициентите на букмейкърите сочат обратното.

В събота стана ясно, че Джерард се е отказал от надпреварата за наследник на Ръсел Мартин, който беше уволнен след само 17 мача начело на клуба. Днес обаче няколко букмейкъри показаха, че Джерард, който спечели титлата в Шотландия с Рейнджърс през 2021 година, отново е сред фаворитите за поста.

Според информация на информационната агенция PA, не е имало нови разговори между двете страни. Бившият защитник на Рейнджърс Кевин Мускат и бившият мениджър на Шефилд Уензди Дани Рол са двама от фаворитите за поста.

Джерард в крайна сметка няма да се завръща в Рейнджърс

Мускат, за когото се твърди, че е водил разговори с клуба, изведе Шанхай Порт до първото място в китайската Суперлига, с две точки преднина при четири оставащи мача. Сезонът в Китай приключва на 22 ноември. Има много спекулации, че Рейнджърс привлича Нийл Маккан за временен мениджър, докато бившият му съотборник не бъде свободен да дойде в Глазгоу.

52-годишният специалист спечели титлата с Рейнджърс през 2003 година в единствения си сезон на "Айброкс", а като мениджър има трофеи от Австралия, Япония и Китай с Мелбърн Виктори, Йокохама Маринос и Шанхай Порт.

36-годишният Рол е впечатлил ръководството на Рейнджърс по време на разговорите миналата седмица. Той е бивш помощник-треньор в РБ Лайпциг, Байерн (Мюнхен) и националния отбор на Германия, а начело на Шефилд Уензди успя да измъкне тима от дъното в Чемпиъншип през сезон 2023/24. Германецът изведе “кукумявките” до 12-тото място в единствения си пълен сезон като мениджър, преди да напусне през юли.

Другите имена в списъците на букмейкърите включват бившият играч и мениджър на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер, мениджърът на Хартс Дерек МакИнес, бившият мениджър на Челси и Уест Хам Греъм Потър и бившият мениджър на Уулвърхамптън Гари О'Нийл.

Рейнджърс се завръща след паузата за националните отбори с домакински мач срещу Дънди Юнайтед в събота. "Сините” са осми в класирането след седем мача, на 11 точки зад лидера Хартс и на 9 зад Селтик.

Снимки: Imago