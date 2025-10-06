Популярни
Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  1. Sportal.bg
  2. Рейнджърс
  3. Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

  • 6 окт 2025 | 09:48
  • 1362
  • 1
Рейнджърс уволни мениджъра си, Джерард може да се завърне

Глазгоу Рейнджърс официално уволни мениджъра на отбора Ръсел Мартин и неговия щаб, като причината за това е, че “резултатите не отговарят на очакванията”. Англичанинът води шотландския гранд в 17 мача, като от началото на сезона има само една победа в първенството. След вчерашното равенство с Фолкърк полиция ескортира Мартин от стадиона, за да го предпази от гнева на феновете на Рейнджърс. Отборът в момента е на осмо място, като изостава на 11 точки от лидера Хартс.

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард е фаворит на букмейкърите за това да се завърне на “Айброкс”. Бившият халф пое Рейнджърс през лятото на 2018-а и прекара три години клуба, като спечели и титлата през сезон 2020/21. Той напусна през ноември 2021-ва, за да поеме Астън Вила, но бе уволнен от бирмингамци по-малко от година след назначението си.

Дани Рол, Шон Дайч и Греъм Потър също са спрягани с мениджърския пост в Рейнджърс.

