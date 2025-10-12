Популярни
  Рейнджърс
Джерард в крайна сметка няма да се завръща в Рейнджърс

  • 12 окт 2025 | 09:56
  • 211
  • 0
Стивън Джерард се е оттеглил от борбата за поста мениджър на Глазгоу Рейнджърс, съобщава информационната агенция PA.

45-годишният бивш футболист е бил фаворит да замени уволнения Ръсел Мартин, но след конструктивни разговори с клуба, той е преценил, че моментът не е подходящ за завръщане на "Айброкс".

Според информация на PA, разговорите са били положителни и двете страни са се съгласили да "оставят вратата отворена".

Мартин беше уволнен миналия уикенд след само четири месеца начело, като отборът е спечелил само един от първите си седем мача от шотландската Висша лига.

Джерард, който напусна треньорския пост на саудитския отбор Ал-Етифак през януари, е герой за много привърженици на тима, след като ги изведе до титлата през сезон 2020-2021, което остава единственият път, когато са спечелили първенството след финансовия си срив през 2012 година.

Той напусна клуба по-късно същата година след три години начело, за да поеме Астън Вила.

В интервю за подкаста "Rio Ferdinand Presents", публикувано тази седмица, Джерард разкри, че има "малко недовършена работа" като треньор и иска "да бъде в отбор, който ще се бори за победи, защото мисля, че това ми подхожда повече".

