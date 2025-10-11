Стивън Джерард е все по-близо до договор с Рейнджърс

Стивън Джерард е напът да се завърне начело на Рейнджърс още тази седмица, след като проведе позитивни разговори с ръководството на клуба. Бившият капитан на Ливърпул и Англия е в Лондон за преговори относно сензационното си завръщане на „Айброкс“. Именно под негово ръководство тимът спечели титлата в шотландския Премиършип през 2021 г., която остава последна за клуба до момента.

Шотландският гранд е готов да назначи Джерард след уволнението на Ръсел Мартин в неделя. Причина за раздялата с Мартин бе слабото начало на сезона, което остави отбора на осмо място в класирането. Според журналиста Бен Джейкъбс двете страни са много близо до споразумение, което може да бъде обявено през уикенда.

„Разбирам, че Рейнджърс са близо до пълно споразумение със Стивън Джерард за завръщането му на „Айброкс“. Джерард е провел позитивни разговори лице в лице с председателя Андрю Кавана и вицепредседателя Парааг Марате в Лондон в четвъртък.“

Steven Gerrard to rangers is a done deal apparently pic.twitter.com/MZZgL6UdvL — miovski loyal 🇬🇧 (@RfcCole) October 10, 2025

"Скай Спортс" също потвърждава, че вчерашните дискусии между англичанина и американските собственици на клуба са били конструктивни, като преговорите продължават.

Мартин беше уволнен след само 123 дни на поста, като равенството 1:1 срещу Фолкърк се оказа решаващо. В момента Рейнджърс изостава на една точка от лидера Хартс и на девет от вечния съперник Селтик. Очаква се назначението на Джерард да донесе стабилност и той ще има за цел бързо да подобри формата на отбора. Следващият мач на Рейнджърс е идната събота, когато тимът посреща Дънди Юнайтед на „Айброкс“. Това може да се окаже първият двубой за Джерард при завръщането му, като се очаква той да бъде посрещнат топло от феновете.

Снимки: Gettyimages