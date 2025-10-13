Карик може да поеме Рейнджърс

Бившият играч на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е сред претендентите за поста старши треньор на шотландския Рейнджърс, според Daily Mail.

Според изданието, Стивън Джерард, който преди това е работил с шотландския клуб, е бил водещият кандидат за нов мениджър на отбора. Бившият треньор на Астън Вила и Ал-Итифак обаче е отказал работата.

Последната работа на Карик беше в Мидълзбро между 2022 и 2025 г. Той изведе отбора до плейофите на Чемпиъншип през сезон 2022/23, а след това тимът завърши по-ниско от шесто място в следващите кампании. Така логично се стигна до раздялата в края на миналия сезон 2024/2025.

Отборът на Рейнджърс в момента е на осмо място в класирането на Шотландската Премиършип, като са спечелили само един мач в първите си седем мача.

