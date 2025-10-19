Блестящият вратар на Лацио вгорчи завръщането на Луукман като титуляр за Аталанта

Отборите на Аталанта и Лацио завършиха наравно 0:0 на “Ню Баланс Арена” в срещата помежду им от седмия кръг на Серия "А". Така след четвъртото нулево реми в италианския елит през този уикенд бергамаските остават непобедени в първенството през този сезон, но за сметка на това вече имат пет равенства на сметката си, от които три са поредни.

За първи път от началото на кампанията Адемола Луукман, който цяло лято бойкотираше тренировъчния процес на Аталанта, стартира като титуляр. Това обаче не донесе полза на тима, защото блестящият вратар на “орлите” Иван Проведел впечатли с шестте си спасявания двубоя, отчайвайки нападателя и неговите съотборници. Така стражът запази мрежата си суха въпреки 16-те удара на “нерадзурите”, които напълно надиграха своя съперник. Трябва да се отбележи и удара в гредата на Давиде Дзапакоста в 81-вата минута.

#Atalanta 0-0 #Lazio



Atalanta gave Ademola Lookman his first start of the season, but they were denied a winning goal by Ivan Provedel and the woodwork, as decimated Lazio held on for a point.#AtalantaLazio #SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/Q3L2X9szGF — Football Italia (@footballitalia) October 19, 2025

Това означава, че Аталанта продължава да заема осмото място в класирането, но вече с 11 точки. За сметка на това, Лацио се изкачи на 11-ата позиция, събирайки 8 пункта, колкото имат още три отбора.

