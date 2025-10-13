Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  От Лацио отрекоха, че отборът е обявен за продажба

От Лацио отрекоха, че отборът е обявен за продажба

  • 13 окт 2025 | 13:51
  • 156
  • 0

От Лацио и мажоритарния акционер отрекоха онлайн спекулациите, че италианският футболен клуб е обявен за продажба, реагирайки на публикации в социалните медии и онлайн съобщения за преговори с катарски инвеститори, пише агенция Reuters.

"Никаква оферта, израз на интерес или предложение – официално или неофициално – не е получавано от катарски фондове или друг играч на пазара, нито в Италия, нито в чужбина", коментираха от клуба от Серия А в изявление. "Такава информация е напълно невярна, изцяло неоснователна и изфабрикувана с единствената цел да дестабилизира клуба, неговите привърженици и акциите, листвани на Италианската фондова борса", заявиха още от футболния клуб.

Тифози на Лацио с мафиотска дейност около Зимната олимпиада
Тифози на Лацио с мафиотска дейност около Зимната олимпиада

От Лацио добавиха, че са подали доклади до съдебните органи, както и до италианските финансови и пазарни регулатори Consob и Borsa Italiana, за да "идентифицират източника и отговорността" за слуховете.

Снимки: Gettyimages

