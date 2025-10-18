Сари: Ако ситуацията беше същата в друг отбор, щях да си тръгна

Популярни
  • 18 окт 2025 | 15:54
  • 1261
  • 0
Наставникът на Лацио Маурицио Сари призна, че ако беше начело на друг отбор с трансферно ембарго, той би напуснал своя пост, но е решил да не го прави в римския клуб. Както е известно, през лятото “орлите” нямаха право да регистрират нови играчи заради финансовата си ситуация, което повлия на слабото им начало на сезона.

“Накараха ме да подпиша договор, след което разбрах за трансферното ембарго. Това, което направих: да остана и да не се предам, е нещо, което не бих сторил в друг отбор. Ако това се беше случило в различен клуб, щях да си тръгна. Тук имах сериозни колебания дали да го направя. Аз обаче се уповавам на една сила, която не ме напуска. Въпреки трудностите и всекидневните ругатни, които съм принуден да изричам, аз оставам твърдо убеден, че мога да развия този състав и да намеря седем-осем играчи, които да могат да играят догодина и да представляват основата, от която да започнем да градим отново.

Говорих със спортния директор и той ми каза, че е много възможно да можем да действаме по време на трансферния прозорец през януари, но това са ситуации, които ще обсъдим по-късно. Говоря за смирение, защото в началото положението беше трудно и става още по-трудно. Затова смирението и пожертвователният дух ще бъдат от фундаментално значение. Но смирението не бива да се превръща в приемане на загубите. Утре срещаме силен тим, но трябва да се борим”, коментира Сари на пресконференцията си преди сблъсъка с Аталанта.

Снимки: Gettyimages

