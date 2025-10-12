Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
Тифози на Лацио с мафиотска дейност около Зимната олимпиада

  • 12 окт 2025 | 14:59
  • 745
  • 0
В навечерието на Зимните олимпийски игри Италия е изправена пред неприятно разкритие за опит на мафията да проникне в Кортина д'Ампецо, едно от местата на събитието. Полицията задържа двама братя от Рим, свързани с ултрас групата на футболния клуб Лацио, известна като „Irriducibili“, след като се опитаха незаконно да получат поръчки, свързани с олимпийските строителни работи.

Както съобщава уебсайтът insidethegames.biz, според разследващото досие на венецианската прокуратура, братята са създали „мафиотска“ система за контрол над търговията с наркотици и нощния живот в Кортина, разширявайки властта си и до доходоносния бизнес с олимпийски строителни поръчки. Обвиняемите са се хвалили с приятелството си с Фабрицио Пишители, бивш лидер на „Irriducibili“, който е бил убит през 2019 г. в римски парк.

Прокуратурата посочва, че братята са овладели развлекателни заведения и чрез сплашване са налагали доминацията си в района с изказвания като „Ние сме мафиоти, не се изправяйте срещу нас.“ Методите на изнудване са надхвърляли вербалните заплахи и са включвали множество насилствени инциденти, включително побой и заплахи с оръжие, както и задържане в багажник на кола със заплаха за смърт.

Групата дори се е опитала да сплаши и политическата сфера. През 2023 г. братята са се опитали да изнудват тогавашния кмет на Кортина, за да получат предимство при разпределянето на олимпийски поръчки в замяна на гласове, което обаче кметът е отказал. Разследващите са прихванали комуникация, в която един от заподозрените е написал: „Това е Кортина, тук управляваме ние.“

Единият от братята е в ареста, другият е под домашен арест. Още петима души са обвинени в изнудване, но засега не са задържани. Настоящият кмет на Кортина Джанлука Лоренци изрази подкрепа за правоприлагащите органи и подчерта, че „Кортина реагира, показа единство и доказа, че има правилната защита срещу този вид насилие“.

Зимните игри ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 година в Милано и Кортина д’Ампецо.

