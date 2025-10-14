Популярни
Лацио загуби титулярния си нападател за около два месеца

  • 14 окт 2025 | 17:30
  • 307
  • 0
Лацио загуби титулярния си нападател за около два месеца

Нападателят на Лацио Валентин Кастейянос е с разкъсване от втора степен на бедрен мускул в десния си крас, съобщават италианските медии. Играчът е получил травмата по време на тренировка през миналата седмица.

Според информациите възстановяването му ще продължи между 45 и 60 дни. Така Лацио ще бъде без титулярния си нападател за серия от важни мачове като тези срещу Аталанта, Ювентус и Интер. От началото на този сезон аржентинецът има два гола и три асистенции в шест срещи в Серия "А". Ситуацията на “орлите” се усложнява предвид факта, че неговият заместник Булае Диа е под въпрос за неделния мач с бергамаските заради болки в десния си глезен.

Снимки: Gettyimages

