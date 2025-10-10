Гасперини за напускането на Аталанта, първите месеци в Рома, трансферите, днешния футбол и обвиненията в допинг

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини даде обширно интервю пред “Кориере дело спорт”, в което говори по теми, свързани с бившия му клуб Аталанта и първите му месеци начело на “вълците”.

За напускането на Аталанта и първите месеци в Рома

Клаудио Раниери се свърза с мен миналия декември. Тогава вече имах усещането, че това щеше да е последният ми сезон в Аталанта. Предишната година бях потърсен и от Наполи, но реших да остана заради триумфа в Лига Европа, тъй като мислех, че можехме да спечелим още трофеи. Все пак имахме силен състав и ресурси, с които да се целим още по-високо. Последната година обаче беше най-трудната откъм взаимоотношения, но все още красива по отношение на резултати. През първите ми няколко месеца в Рома бях впечатлен както от играчите, така и от клуба. Всеки чувства отговорност. В Рим има невероятна страст. Нещо, което може да се сравни само с Неапол при триумф. Подписах за три години и ще продължавам напред, стига да има страст. Без резултати всичко, което получаваш, са приказки. Аз винаги съм вярвал в практикуването на ефективен футбол за постигането на победа. Истинското ми израстване дойде в Бергамо, играейки в Европа. Сега игровият ми стил е добре познат и се превърна в отправна точка.

За трансферния пазар

Предпочитам да говоря за играчите, с които разполагам, отколкото за неосъществените трансфери. На някои скоро им изтича договорът, а други са преотстъпени, но винаги има голяма сплотеност. Обикновено януарският трансферен прозорец е за футболистите, които не играят много, заради което сменят тима. Затова никога не съм предприемал големи промени в състава през този трансферен прозорец. Според мен пазарът трябва да затвори преди началото на Серия "А" или поне треньорите да решават дали да продължи, или не.

За важността на атаката и физиката в днешния футбол

Жалко, че Артьом Довбик трябваше да отиде в националния си отбор. Виждам, че той се подобрява, и искам да го вкарам в топ форма. Когато разполагаме със здравите Лоренцо Пелегрини, Пауло Дибала и Леон Бейли, ще имаме различно присъствие в атака. Моят тим не е на ниво Шампионска лига, което само увеличава заслугите на играчите. В момента всички се фокусират само върху атаката, включително на трансферния пазар. Всички водещи италиански клубове купиха нападатели. В Аталанта подписахме с Дуван Сапата и стигнахме ШЛ. С Луис Муриел се върнахме там, а с Шарле Де Кетеларе и Джанлука Скамака спечелихме Лига Европа. Алесандро Дел Пиеро е прав, че сега клубовете гледат физиката. Уменията вече не се ценят, освен в Испания. Ето, че Норвегия вкараха три гола на Италия, а трябва да ни бият на хокей на лед, а не на футбол.

За обвиненията, че успехите на Аталанта се дължат на допинг

Вие шегувате ли се? Всеки, който дори си е помислил подобно нещо, по този начин е обидил мен, моя щаб, клуба, играчите и техните труд и отдаденост. Когато хората не могат да намерят истински отговори, те прибягват до клевети и възможно най-лоши фантазии. Ние винаги сме били чисти. Аз вярвам в уважаването на спортните правила. Винаги съм се борил срещу допинга. Мразя да гледам как играчи симулират на терена. Ненавиждам всякакви трикове или мръсни игри. Всичко това е атака срещу спорта, който обичам най-много. Този, който всички ние обичаме и приемаме като част от нашите животи. Ето защо често побеснявам. Има разлика между техническо качество и подвеждане или симулация. Опитът да дриблираш в наказателното поле, за да си изпросиш дузпа също е умение, но не мога да понасям ВАР. Тази видеосистема ме отдалечава от футбола, който винаги съм познавал.

