Ще затвърди ли Левски амбициите си срещу негостоприемните "моряци"?

  • 19 окт 2025 | 07:05
  • 1931
  • 4
Черно море - Левски

Отборите на Черно море и Левски се изправят един срещу друг в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Тича” започва в 17:30, като началният съдийски сигнал ще бъде дело на рефера Васил Минев.

Срещата намира двата тима в добра форма от началото на сезона. Домакините са на пета позиция с актив от 22 точки, което обаче е само на една от втория ЦСКА 1948 и на четири от първото място. “Моряците” са в добра серия и от последните четири мача имат три победи и едно равенство.

Лидери в класирането са именно гостите с 26 точки. “Сините” се върнаха на победния път с две победи над тракийски съперници - Ботев (Пловдив) - 1:0 и Берое - 3:1, след като преди това допуснаха поражение от Локомотив (Пловдив) 0:1.

В кадрово отношение наставникът на Черно море Илиан Илиев няма да може да използва Димитър Тонев и Берк Бейхан, които са контузени, а Влатко Дробаров се възстановяваше в последните дни от вирус. От друга страна Васил Панайото тренира наравно с останалите съотборници и ще бъде на линия за срещата.

При гостите ситуацията за старши треньора Хулио Веласкес, който преди два дни подписа нов договор с тима до 2027 година, е добра. Испанецът не може да се оплаче от кадрови проблеми и всички играчи са налични.

През миналия сезон двата тима играха на четири пъти един срещу друг. Три мача за шампионат и един за Купата на България. В редовния сезон Черно море взе две победи - и двете с по 2:1 на “Тича” и “Герена”. Във втората фаза пък Левски успя да се реваншира частично и победи с 2:0, а на четвъртфинал за Купата “моряците” продължиха напред след 1:0.

