Трима от Черно море пропускат дербито с Левски

  • 18 окт 2025 | 22:17
  • 734
  • 1
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за домакинството на Левски от 12-ия кръг на efbet Лига. От нея заради травми отпаднаха Димитър Тонев и Берк Бейхан, както и Уеслен Жуниор.

Двубоят между "моряците" и столичани е в неделя, 19 октомври, от 17:30 часа на стадион "Тича".

Групата на Черно море: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Дончев, Николай Костадинов Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса.

