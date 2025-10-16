Популярни
  Sportal.bg
  Черно море
  Феновете на Черно море обещават на Левски адско гостуване

Феновете на Черно море обещават на Левски адско гостуване

  • 16 окт 2025 | 21:10
  • 676
  • 4

Националният фен клуб на Черно море излезе с призив към феновете на варненци преди неделния мач срещу Левски. В него "моряците" обещават адско гостуване за "сините", твърдейки, че това е "любимият" им столичен съперник.

"МОРЯЦИ,

В неделя ни предстои поредното тежко, но и сладко изпитание. "Любимите" ни съперници от столицата идват пак да страдат на нашия стадион. Длъжни сме отново да ги посрещнем подобаващо така, както само ние си знаем и да им предоставим още едно адско гостуване в дома ни.

Остават още 3 дни до битката, а мобилизацията трябва да е вече на максимално ниво, защото ние сме доказали, че когато сме сплотени всички заедно - отбор и публика - можем да местим планини!

Хайде, моряци!
ЗА ЧЕСТТА НА ВАРНА", заканват се феновете на Черно море.

