  2. Левски
  3. Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

  • 17 окт 2025 | 14:47
  • 3117
  • 3
Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя от 12-ия кръг на efbet Лига срещу Черно море.

Веласкес подписа нов договор с Левски
Веласкес подписа нов договор с Левски

"Благодарен съм на клуба за проявения интерес да продължим отношенията си. Щастлив съм, че ще мога да продължа да работя в този клуб. Чувствам се добре тук сред феновете. Много съм благодарен. Истината е, че се разбрахме доста бързо. Двете страни бяхме предразположени да го направим бързо. За мен е важно да се чувствам добре, където съм. В професионален план е много важно да изпитвам удоволствие от работата си всеки ден. Гледаме в една посока с клуба. Абсолютно всички тренираха нормално и бяха на разположение. Трябваше да се съобразим с някои дребни детайли като леки мускулни проблеми и умора, но всички са добре възстановени.

Светльо Вуцов е в невероятна форма и тренира отлично от първия ден. Той е играч, към когото имам пълно доверие. Той пасва идеално на нашата философия и начин на игра. Подкрепяме напълно решенията на нашите играчи.

Черно море е сериозен отбор. Трябва да положим доста усилия, ако искаме да победим. Имат една промяна в състава в сравнение с миналия сезон. Изповядват подобен стил на миналия сезон. Мачът ще бъде доста труден. За добро или за лошо не отдавам голямо значение на статистиката и на това, което се е случило в миналото. Да, факт е, че „Тича“ е трудно място за игра. Няма да коментирам думите на Александър Димитров за Светослав Вуцов. Проявявам уважение към всички в треньорската професия. Обичам да говоря по неща, към които аз имам отношение. Имаме изключително доверие към Светослав Вуцов. Той е невероятно момче и човек. Уважаваме неговата позиция на база това, което се е случило.

"С мен пристигнаха двама помощници, които също ще подновят договорите си. Останалите бяха тук в клуба, когато пристигнах. Не правя разлика между помощниците, които заварих тук и тези, които дойдоха с мен. Всички сме едно цяло. Привилегирован съм да работя в такава среда.

Божидар Митрев е невероятен човек, който е пример какво представлява пример. Много е възпитан и работи. Той е изключителен професионалист от ден първи. Гледам всичко като едно цяло. Ние се изправяме срещу Черно море, а не само срещу Илиан Илиев.

Споделиха ми, че ще пътуваме заедно с ЦСКА. Това са обстоятелствата и трябва да подхождаме нормално към тях".

