Агитките в действие на "Тича"

В навечерието на дербито между Черно море и Левски страстите и вълнението край морето се покачват с няколко бала. Безспорно то ще прикове вниманието на привържениците на двата отбора, които се подготвят за колоритна хореография.

Именно това трябва да допринесе за футболния празник в морската столица. По традиция столичани имат немалко привърженици по черноморието, а колаборацията между близките села и по-малките градове до Варна консолидира синята общност извън столицата.

Феновете на Черно море обещават на Левски адско гостуване

В близкото минало често се устройваха беседи на живо за привърженици на "сините", които вземаха активно участие с представители на ръководството и играчи в предварително резервиран хотел ден преди гостуването на Левски на "Тича". Тези беседи липсват към днешна дата.

По традиция НФК Черно море, в такива интригуващи мачове, има предварителна подготовка и сборен пункт пред паметника на клубната легенда Иван Моканов до зала "Владислав". И сега възторжените привърженици на варненските "моряци" няма да изневерят на познатия си стил.



Пламен Трендафилов