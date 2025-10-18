Без пилот №1 в Макларън въпреки прогреса на Верстапен

В Макларън няма да има пилот №1 за решаващите състезания в битката за титлата този сезон. Това обяви шефът на тима Зак Браун, който отхвърли спекулациите, че тимът ще фаворизира Оскар Пиастри и Ландо Норис и призна, че „Макс Верстапен е твърде близо, за да са спокойни“ в британския отбор.

Макларън доминира този сезон и вече си осигури световната титла при конструкторите, като това стана 6 кръга преди края в Сингапур.

Но също там Пиастри и Норис влязоха в остър спор заради инцидента между тях в началото, а в Остин Ландо потвърди, че е бил санкциониран от тима да удара му с неговия съотборник на „Марина бей“.

„Ние гледаме състезание за състезание – обясни в Остин Зак Браун. – Много пъти са ме питали да предсказвам бъдещето. Но в момента Макс е твърде близо, за да сме спокойни. Ландо е на една победа от първото място, Оскар е на едно отпадане пред него.

„Видяхме какво се случи в Нидерландия, колко бързо може да се промени всичко. Затова сме фокусирани върху настоящия уикенд, като целта ни е пилотите ни да завършат първи и втори.

„Ако има някакви ситуации, ще ги разглеждаме състезание за състезание. Това направихме миналата година в Баку, за да започнем на помагаме на Ландо и накрая Оскар спечели състезанието.

„Нашата позиция е, че двамата ни пилоти ще продължат да получават еднаква подкрепа и възможности да се опитат да спечелят световната титла при пилотите.“

