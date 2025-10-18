Доктор Марко: Макларън трябва да ни помогне за титлата

Съветникът на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко призна, че Макс Верстапен „има нужда от помощта на Макларън“, за да спечели петата си поредна световна титла и бившият пилот е уверен, че това постижение „не е невъзможно“.
Верстапен е на 63 точки от лидера в класирането оскар Пиастри, като Макс спечели квалификацията за днешния спринт в Остин, а Оскар ще стартира трети.
„От „Зандвоорт“ насам ние винаги се борим за първото или второто място. Това е правилната посока. За съжаление, този обрат дойде малко късно – обясни Марко в Остин. – Всички тези дискусии за средно бързите завои, за температурата на гумите, всичко това вече няма значение. Ние сме в челото.
„И ако в един завой изоставаме, това са хилядни от секундата. Не е като преди, когато губехме по половин секунда или повече само в един сектор. Нашата кола направи голяма стъпка напред и Макс използва максималния й потенциал. Ако бяхме постигнали този обрат по-рано, шампионатът щеше да изглежда различно.
„Но мисля, че не можем да се справим сами. Имаме нужда от помощ от страна на Макларън. Не е невъзможно.“
