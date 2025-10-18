Бортолето получи право да участва в спринта

Дебютантът на Заубер Габриел Бортолето ще участва в спринта за Гран При на САЩ, след като получи специално разрешение от стюардите за това.
Бразилецът остана без време в първата част на квалификацията за спринта заради неспазване ограниченията на трасето. Така той нямаше как да влезе в изискването за 107% от времето за полпозишъна, но от Заубер отнесоха въпроса до стюардите.
И те решиха, че той може да стартира от 20-ата позиция в състезанието с дължина 19 обиколки, като решението им се базира на резултатите на Бортолето от петъчната свободна тренировка.
Снимки: Gettyimages