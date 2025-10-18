Популярни
  Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

  18 окт 2025
Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо завърши шести в квалификацията за спринта в Остин и обясни, че това е едно от най-добрите му представяния за сезона.

Най-добрият му резултат в квалификациите тази година обаче си остава петото място на старта в Унгария.

„Доволен съм, но няма да е лесно – обясни испанецът. – Зад нас са двете коли на Уилямс и двете на Ферари. Знаем, че те би трябвало да са пред нас, но ще се опитаме да ги задържим зад над колкото се може по-дълго.

„Мисля, че тази година се представям добре, особено в квалификациите – допълни Алонсо. – В състезанията обаче потъваме до нормалната ти позиция, но продължаваме да се борим. Аз съм мотивиран и такива резултати ми се отразяват добре.“

Снимки: Gettyimages

