Алонсо за предстоящата битка с Уилямс и Ферари

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо завърши шести в квалификацията за спринта в Остин и обясни, че това е едно от най-добрите му представяния за сезона.

Най-добрият му резултат в квалификациите тази година обаче си остава петото място на старта в Унгария.

P6 in Sprint Quali 💪



A good day at the office for Fernando Alonso 😎#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/HN2d7yav9j — Formula 1 (@F1) October 17, 2025

Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

„Доволен съм, но няма да е лесно – обясни испанецът. – Зад нас са двете коли на Уилямс и двете на Ферари. Знаем, че те би трябвало да са пред нас, но ще се опитаме да ги задържим зад над колкото се може по-дълго.

„Мисля, че тази година се представям добре, особено в квалификациите – допълни Алонсо. – В състезанията обаче потъваме до нормалната ти позиция, но продължаваме да се борим. Аз съм мотивиран и такива резултати ми се отразяват добре.“

Силното представяне се оказа изненада за Хюлкенберг и Заубер

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages