  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ 1:0 Страсбург, ранен гол на Баркола

  • 17 окт 2025 | 21:45
  • 901
  • 1
Шампионът Пари Сен Жермен води с 1:0 срещу Страсбург в двубоя, с който се подновява сезонът в Лига 1 след паузата за националните отбори. Гола реализира Брадли Баркола в 6-ата минута. Парижани са лидер в класирането с 16 точки, а само Страсбург има 15 и дели втората позиция с Марсилия и Лион. Елзасци се представят повече от впечатляващо до момента и ще се опитат да поднесат изненада на "Парк де Пренс".

ПСЖ показа известни колебания при гостуванията си, но у дома тимът на Луис Гарсия е безгрешен, като записа три победи без допуснат гол. Страсбург играе сполучиливо далеч от своя стадион и вече взе два успеха като гост. Освен това, отборът на Лиъм Росиниър има самочувствие от последния си мач срещу столичния гранд, спечелен с 2:1.

В отсъствието на Усман Дембеле, на върха на атаката на ПСЖ започва Гонсало Рамош, а другите двама нападатели на домакините са Брадли Баркола и 17-годишния Ибрахим Мбайе. В средата на терена ги няма контузените Фабиан Руис и Жоао Невеш, а Витиня е на пейката, което дава шанс за изява на Канг-Ин Лий и Уарен Заир-Емери. Като халф ще играе и Дезире Дуе.

Луис Енрике е направил много промени и в отбраната. Капитанът Маркиньос лекува травма, а Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Уилян Пачо са сред резервите. Така, защитното каре пред Люка Шевалие оформят Сени Маюлу, Лукас Бералдо, Иля Забарний и Люка Ернандес.

Гостите излизат с един чист нападател в лицето на Хоакин Паничели, на когото ще помагат Диего Морейра и Хулио Енсисо. Четиримата халфове, на които залага Лиъм Росиниър, са Абдул Уатара, Валентин Барко, Самир Ел Мурабет и Бен Чилуел, а защитниците пред Майк Пендерс са Гела Дуе, Лукас Хьогсберг и Исмаел Дюкуре.

Абакар Сила пропуска мача заради наказание, а Емануел Емега, Мамаду Сар и Сайду Соу са аут заради контузии.

Въпреки експерименталния състав, ПСЖ бързо взе инициативата и започна да създава опасни положения пред вратата на гостите. Пендерс отрази коварен изстрел на Дезире Дуе, но нямаше какво да направи в 6-ата минута, когато Баркола нахлу в наказателното поле и с премерен удар прати топката в мрежата. Дуе отново беше замесен в събитията, като се отличи с асистенция за попадението.

Страсбург нямаше намерение даразвява бялото знаме и отговори с хубав пробив на Диего Морейра, последван от изстрел с пета на Хоакин Паничели, но Шевалие спаси, а след това попречи и добавката на Хулио Енсисо да се превърне в гол

Снимки: Imago

