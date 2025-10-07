Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Витиня бе избран за втори капитан на ПСЖ

Витиня бе избран за втори капитан на ПСЖ

  • 7 окт 2025 | 17:55
  • 474
  • 0
Витиня бе избран за втори капитан на ПСЖ

Португалският полузащитник на Пари Сен Жермен Витиня беше избран за втори капитан на тима, съобщават медиите във Франция във вторник. В неделя халфът записа своя мач номер 100 в Лига 1 с екипа на европейския клубен шампион. Парижани завършиха наравно 1:1 с Лил и са на първо място в класирането с 16 точки. Витиня пристигна на "Парк де Пренс" през лятото на 2022 година, но направи особено силно впечатление с изявите си през миналата кампания, когато представянето му бе на особено високо ниво. Играчът бе сред тези с основен принос за триумфа на ПСЖ в Шампионската лига, а само преди няколко дни се нареди трети в подреждането за най-престижния индивидуален трофей в света на футбола "Златната топка". Маркиньос остава първи капитан на столичани, а Витиня се присъедини към отбора през 2022 година след трансфер от Порто.

Контузията на Баркола предизвика нов конфликт между ПСЖ и френската федерация
Контузията на Баркола предизвика нов конфликт между ПСЖ и френската федерация
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гордън: Трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред

Гордън: Трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред

  • 7 окт 2025 | 16:01
  • 682
  • 1
Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

  • 7 окт 2025 | 15:25
  • 509
  • 0
Германия продължава да тренира без Волтемаде и Бауман

Германия продължава да тренира без Волтемаде и Бауман

  • 7 окт 2025 | 15:13
  • 466
  • 0
Родриго за Ел Класико, неосъществения трансфер в Барселона, слуховете за негово напускане и първия му разговор с Чаби Алонсо

Родриго за Ел Класико, неосъществения трансфер в Барселона, слуховете за негово напускане и първия му разговор с Чаби Алонсо

  • 7 окт 2025 | 15:05
  • 4202
  • 18
Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

  • 7 окт 2025 | 14:45
  • 1392
  • 0
Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
  • 1228
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 15133
  • 21
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 42306
  • 36
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 4513
  • 7
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 12220
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 25001
  • 20
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 28665
  • 31