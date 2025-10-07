Витиня бе избран за втори капитан на ПСЖ

Португалският полузащитник на Пари Сен Жермен Витиня беше избран за втори капитан на тима, съобщават медиите във Франция във вторник. В неделя халфът записа своя мач номер 100 в Лига 1 с екипа на европейския клубен шампион. Парижани завършиха наравно 1:1 с Лил и са на първо място в класирането с 16 точки. Витиня пристигна на "Парк де Пренс" през лятото на 2022 година, но направи особено силно впечатление с изявите си през миналата кампания, когато представянето му бе на особено високо ниво. Играчът бе сред тези с основен принос за триумфа на ПСЖ в Шампионската лига, а само преди няколко дни се нареди трети в подреждането за най-престижния индивидуален трофей в света на футбола "Златната топка". Маркиньос остава първи капитан на столичани, а Витиня се присъедини към отбора през 2022 година след трансфер от Порто.

Снимки: Gettyimages