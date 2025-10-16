Луис Енрике: Винаги е трудно след пауза за националните отбори

След като емоциите покрай поредните двубои на националните тимове утихват, вниманието отново се насочва към клубния футбол. Първенецът на Европа Пари Сен Жермен ще играе още в петък, като му предстои домакинство на Страсбург. Страсбург е една от изненадите на сезона във Франция, като разликата между двата тима е само точка.

“След пауза за националните отбори мачовете винаги са трудни - заяви треньорът Луис Енрике. - Те имат много добър отбор, резултатите им го доказват. Освен това са и много млад тим. Ще бъде оспорвано и тежко. Търсим по-добри резултати, но започваме с един от най-трудните двубои.“

“Днес е първият ден, в който разполагаме с всички играчи. Знаете колко е трудно, когато се завръщаме след международна пауза. Говорим за един от най-добрите отбори в Лига 1. Това е мотивиращо и можем да очакваме много добър мач. Познаваме нивото им и трябва да сме готови за усложнения, защото ще бъде напрегнато”, продължи наставникът на ПСЖ.

Шампионът на Лига 1 има проблеми с редица контузени и не е ясно кои ще бъдат възстановени в близките дни. Един от тях е носителят на “Златната топка” Усман Дембеле.

“Не знам колко дни още Усман ще бъде аут. Мога да видя нивото на играчите на тренировките. Стремим се да не поемаме рискове със здравето им. Контузиите са част от футбола на високо ниво. Когато играчи се възстановят и започнат да тренират, за мен е лесно да видя как се чувстват и дали са готови. За да разберем дали един играч е готов, трябва да го видим на терена”, заяви Енрике.

“Не знам също така за Маркиньос и Дезире Дуе. Днес ще проведем първата и последна тренировка за седмицата, трябва да говоря с играчите за тяхното усещане. Надявам се броят на контузиите да намалее в бъдеще.

Капитанът на ПСЖ напуска клуба

Какви са причините за контузиите? Това е природата, това е футболът, има много условия. Една травма е многофакторна. Никога не е само по една причина. Трудността е да се разбере къде са възможностите за подобрение. Това е спортът на високо ниво, трябва да се научим да живеем с това.

Дали имаме психологическо предимство над съперниците? Трябва да зададете този въпрос на съперниците, не на мен. Винаги подготвяме мачовете по един и същи начин, дори и с отсъстващи играчи. Откакто пристигнахме тук, се стремим винаги да контролираме мачовете и да доминираме. Това е нашата нагласа. Но противниците се адаптират към това, което правим, и ние трябва да променяме нашия подход”, каза още Луис Енрике.