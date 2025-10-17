Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

Остават часове до подновяването на мачовете в Лига 1, а Луис Енрике вече знае, че няма да може да разчита на някои важни играчи поради контузии. Освен Усман Дембеле и Фабиан Руис, Жоао Невеш също отпада за домакинството срещу Страсбург.

От друга страна, Маркиньос и Дезире Дуе се завръщат и дори могат да бъдат включени в групата, според френската преса, въпреки че испанският треньор може да бъде предпазлив и да ги пусне само през второто полувреме. Баркола и Кварацхелия са възстановени и ще играят.

Относно ситуацията с Жоао Невеш, португалецът все още не е възстановен от контузия на бедрото, получена при разгромната победа над Аталанта в Шампионската лига в средата на септември. Поради това той е бил пощаден от техническия щаб след последните прегледи и тестове.

Бившият играч на Бенфика вече пропусна октомврийския лагер с националния отбор, въпреки че първоначално беше повикан от Роберто Мартинес, но след това беше заменен в състава от Нуно Тавареш. Въпреки това, той не се възстанови навреме и ще пропусне този първи мач на парижани, като участието му в следващия срещу Байер Леверкузен е под въпрос.

Снимки: Gettyimages