Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

  • 17 окт 2025 | 03:41
  • 258
  • 0
Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

Остават часове до подновяването на мачовете в Лига 1, а Луис Енрике вече знае, че няма да може да разчита на някои важни играчи поради контузии. Освен Усман Дембеле и Фабиан Руис, Жоао Невеш също отпада за домакинството срещу Страсбург.

От друга страна, Маркиньос и Дезире Дуе се завръщат и дори могат да бъдат включени в групата, според френската преса, въпреки че испанският треньор може да бъде предпазлив и да ги пусне само през второто полувреме. Баркола и Кварацхелия са възстановени и ще играят.

Относно ситуацията с Жоао Невеш, португалецът все още не е възстановен от контузия на бедрото, получена при разгромната победа над Аталанта в Шампионската лига в средата на септември. Поради това той е бил пощаден от техническия щаб след последните прегледи и тестове.

Бившият играч на Бенфика вече пропусна октомврийския лагер с националния отбор, въпреки че първоначално беше повикан от Роберто Мартинес, но след това беше заменен в състава от Нуно Тавареш. Въпреки това, той не се възстанови навреме и ще пропусне този първи мач на парижани, като участието му в следващия срещу Байер Леверкузен е под въпрос.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан губи Адриен Рабио поне месец

Милан губи Адриен Рабио поне месец

  • 17 окт 2025 | 03:18
  • 305
  • 0
Легендата Ерик Кантона пред завръщане в Манчестър Юнайтед

Легендата Ерик Кантона пред завръщане в Манчестър Юнайтед

  • 17 окт 2025 | 02:50
  • 464
  • 0
В Ювентус виждат в Мареска наставник за бъдещето

В Ювентус виждат в Мареска наставник за бъдещето

  • 17 окт 2025 | 02:23
  • 367
  • 0
Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

  • 17 окт 2025 | 01:56
  • 306
  • 0
Борусия (М) гласува доверие на треньора си

Борусия (М) гласува доверие на треньора си

  • 17 окт 2025 | 01:24
  • 281
  • 0
Мусети и Оже-Алиасим се класираха за четвъртфиналите на турнира в Брюксел

Мусети и Оже-Алиасим се класираха за четвъртфиналите на турнира в Брюксел

  • 17 окт 2025 | 01:03
  • 197
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 36965
  • 152
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 67767
  • 169
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 26919
  • 31
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 5561
  • 6
Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

  • 17 окт 2025 | 00:12
  • 7090
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 11968
  • 24