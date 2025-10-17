ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник

Шампионът Пари Сен Жермен посреща изненадващо силния Страсбург в любопитен двубой от осмия кръг на френската Лига 1. Мачът ще се проведе на 17 октомври от 21:45 часа на легендарния стадион "Парк де Пренс" под ръководството на опитния рефер Клеман Тюрпен. Двубоят се очертава като истинска битка между първия и третия във временното класиране и можем да очакваме доста искри.

Пари Сен Жермен оглавява таблицата в Лига 1 с 16 точки от 7 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 13 вкарани и само 5 допуснати гола. Парижани обаче показаха някои колебания точно преди паузата, каво в последните си три мача допуснаха първата си загуба и първото си равенство от началото на сезона.

Страсбург изненадващо се намира на трета позиция с 15 точки, демонстрирайки отлична офанзивна игра с 14 отбелязани гола, макар и с по-пропусклива защита, допуснала 7 попадения. Само една точка дели двата отбора, което прави този сблъсък изключително важен за амбициите на двата тима - парижани се стремят да затвърдят лидерската си позиция, докато Страсбург има шанс да изпревари шампиона и да се изкачи на върха при евентуална победа, което вече би било истинска сензация.

Пари Сен Жермен демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, една загуба и едно равенство в Лига 1, плюс две победи в Шампионската лига. Парижани завършиха наравно с Лил (1:1) на 5 октомври, преди това постигнаха важна победа като гост срещу Барселона (2:1) в Шампионската лига на 1 октомври и надиграха Оксер (2:0) на 27 септември. Единствената им загуба дойде в дербито с Марсилия (0:1) на 22 септември, а преди това разгромиха Аталанта (4:0) в европейския турнир.

Страсбург показва впечатляваща форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Отборът разгроми Анже (5:0) на 5 октомври, преди това победи Слован (Братислава) (2:1) в Лига на конференциите на 2 октомври, загуби от Марсилия (1:2) на 26 септември, но преди това записа две поредни победи срещу Париж ФК (3:2) и Льо Авър (1:0).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва относително равностойно съперничество. Последната среща се състоя на 3 май 2025 г., когато Страсбург изненада шампиона с победа с 2:1 на своя стадион "Стад де ла Мено", с голове на Феликс Лемарешал и Брадли Баркола. Преди това, на 19 октомври 2024 г., ПСЖ доминираше на "Парк де Пренс" с убедителна победа от 4:2, с попадения на Сени Маюлу, Марко Асенсио, Брадли Баркола и Канг-Ин Лий. На 2 февруари 2024 г. парижани отново победиха с 2:1 като гости с голове на Килиан Мбапе и Марко Асенсио. Общо в последните пет срещи ПСЖ има три победи, една загуба и едно равенство, но интересното е, че Страсбург не е губил в последните два мача срещу шампиона.

Домакините на "Парк де Пренс" ще трябва да се оправят без някои ключови фигури и в този мач. Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле остава извън строя, а треньорът Луис Енрике не може да използва и Жоао Невеш и Фабиан Руис. Добрата новина е завръщането на Маркиньос и Дезире Дуе, които дори има шанс да попаднат в стартовия състав.

Макар срещата да е важна за шампиона, който не може да си позволи нова грешна стъпка, ПСЖ все пак ще има едно наум и за предстоящото си гостуване на Байер (Леверкузен) в Шампионската лига следващата седмица. Същото обаче се отнася и за Страсбург, който също има европейски мач през идната седмица, като тимът домакинства на полския Ягелония.

