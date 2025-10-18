Популярни
  3. Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 3300
  • 5
Лудогорец и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Срещата в Разград стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Любослав Любомиров.

Двата тима се намират в горната половина на таблицата, но ситуацията в клубовете е доста различна. Домакините към момента са трети, на 4 точки от първия Левски и на една от втория ЦСКА 1948. “Орлите” обаче са с мач по-малко, който предстои да изиграят. Разградчани са единственият отбор, който все още не познава вкуса на загубата през този сезон, но има три равенства в последните си пет мача. Миналия кръг “зелените” направиха 0:0 с ЦСКА и сега ще искат да се върнат на победния път.

Спартак от своя страна е осми и след лошия старт на сезона “соколите” успяха да се вдигнат. Те са в серия от четири поредни мача без загуба, но записаха две равенства последните два кръга. Преди почивката за националните отбори те врътнаха хикс с ЦСКА 1948, а преди това направиха равен и със Славия.

Ситуацията в клуба обаче е такава, че днешният мач може да се окаже последен за отбора в efbet Лига. Спартак е заплашен с изваждане от елита заради задълженията си към НАП. “Соколите” дължат близо 655 000 лева, които трябва да заплатят до 21 септември. Те стартираха благотворителна кампания и към момента са събрали над 200 000 лева, но все още са далеко от целта, а времето напредва.

За последно двата тима играха през април месец тази година и тогава Лудогорец излезе краен победител. “Орлите” спечелиха с 2:1 у дома.

