Лудогорец с 5 гостувания за 15 дни

Лудогорец обяви програмата си за следващия месец, който ще бъде много натоварен за разградчани. За "орлите" предстоят мачове в efbet Лига, Лига Европа и Sesame Купа на България.

Маратонът за тима на Руи Мота започва с шампионатно домакинство на Спартак (Варна) след два дни. След това "зелените" ще имат 5 поредни гостувания в рамките на 15 дни. Те са срещу Йънг Бойс (23 октомври), ЦСКА 1948 (27 октомври), Черноморец Бургас (30 октомври), Черно море (2 ноември) и Ференцварош (6 ноември).

Последният двубой на Лудогорец преди следващата пауза за национални отбори е срещу Арда (9 ноември) на стадион "Хювефарма Арена".