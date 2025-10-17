Популярни
  Бивш шеф на ЦСКА се включи в спасението на Спартак (Варна)

Бивш шеф на ЦСКА се включи в спасението на Спартак (Варна)

  • 17 окт 2025 | 09:16
  • 367
  • 0
Бивш шеф на ЦСКА се включи в спасението на Спартак (Варна)

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев се включи в кампанията за спасяването на Спартак (Варна). Бившият шеф на "армейците" е дарил 1000 лева на "соколите", а в замяна е получил специална карта "Аз съм Спартак".

Ето колко трябва да плати Спартак (Варна) на НАП, за да спаси лиценза - феновете са събрали 1/5 от сумата
Ето колко трябва да плати Спартак (Варна) на НАП, за да спаси лиценза - феновете са събрали 1/5 от сумата

"Пореден жест, който показва, че футболът обединява! Стоян Орманджиев дари 1000 лв. и получи карта #АЗСЪМСПАРТАК.

Той е юноша на ЦСКА и бивш изпълнителен директор на клуба. Също така е внук на покойния защитник и треньор Стоян Орманджиев, който е родом от Варна. Той е и син на бившия президент на ЦСКА - Стефан Орманджиев!

Благодарим за подкрепата!", написаха от клуба.

