Бивш шеф на ЦСКА се включи в спасението на Спартак (Варна)

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев се включи в кампанията за спасяването на Спартак (Варна). Бившият шеф на "армейците" е дарил 1000 лева на "соколите", а в замяна е получил специална карта "Аз съм Спартак".

"Пореден жест, който показва, че футболът обединява! Стоян Орманджиев дари 1000 лв. и получи карта #АЗСЪМСПАРТАК.

Той е юноша на ЦСКА и бивш изпълнителен директор на клуба. Също така е внук на покойния защитник и треньор Стоян Орманджиев, който е родом от Варна. Той е и син на бившия президент на ЦСКА - Стефан Орманджиев!

Благодарим за подкрепата!", написаха от клуба.