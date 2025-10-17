Спартак (Варна) събра 200 000 лева от кампанията си

Спартак (Варна) официално мина сумата от 200 000 лева в кампанията за спасяването на клуба. Припомняме, че “соколите” трябва да съберат 654 848,65 лева до 21 октомври, за да спасят лиценза си и да не бъдат изключени от efbet Лига. Именно поради тази причина се стартира кампания, в която всеки желаещ може да си закупи карта “Аз съм Спартак” на стойност от 1000 лева, а средствата отиват за погасяването на дълга.

Бивш шеф на ЦСКА се включи в спасението на Спартак (Варна)

Ето какво пишат от клуба:

200 000 лева!

Вървим уверено напред! Благодарим Ви!

Изказваме искрени благодарности както към всички соколи, така и към всички привърженици на други футболни клубове, спортни деятели, общественици и добри хора, които не остават безразлични към нашата кауза и ни подкрепят!

Информация как може да участвате в кампанията ще намерите в първия коментар.

Ще продължаваме да обявяваме всички дарители тук на страницата!