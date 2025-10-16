Популярни
  "Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

  16 окт 2025
"Соколите" потеглят с оптимизъм към Разград

През седмицата отборът на Спартак (Варна) тренира в подчертано добро настроение на игрище "Локомотив". Тревата на тренировъчното игрище се поддържа много добре. Зеленият килим е в перфектно състояние към настоящия момент и създава предпоставки за интензивни тренировки. Оптимизмът и настроението се подклажда и от факта, че кампанията за събиране на средства за погасяване на част от дълговете тече усилено, в бързи темпове. Варненци ще бъдат  подкрепени и от солидна агитка, след като ръководството ангажира автобус за предстоящия двубой срещу шампиона на страната Лудогорец на "Хювефарма Арена". При  последните две гостувания Спартак взе точка на ЦСКА 1948 и спечели гостуването на Монтана, с което затвърди представата, че всеки отбор от efbet Лига трябва да се съобразява с потенциала на "соколите". 

Единствената промяна ще бъде в защитния вал и дясната зона. Илкер Будинов ще замени капитанa Деян Лозев, който претърпя операция на счупена скула и ще отсъства повече от месец. В средата на терена опитният треньор Гьоко Хаджиевски се доверява на младежките национали Цветослав Маринов и Дамян Йорданов, които се представят много добре и са откритие за варненци през полусезон. В предни позиции плеймейкърът Бернардо Коуто ще помага за офанзивните действия на тризъбеца в нападение Даниел Иванов, Алесандро Дос Сантош - Шанде и Георг Стояновски, които често сменят позиции и внасят острота в атака. Срещата между Лудогорец и Спартак е в събота от 17:30 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

/Пламен Трендафилов/

