  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
Лудогорец отново подкрепя кампанията "Мовембър"

  • 16 окт 2025 | 15:36
Ръководството на Лудогорец обяви, че за поредна година ще подкрепи кампанията "Мовембър".

"ПФК Лудогорец отново подкрепя кампанията „Мовембър“

За трета поредна година ПФК Лудогорец се включва в световната инициатива „Мовембър“, посветена на повишаването на информираността относно превенцията и борбата с рака на простатата, както и значението на грижата за мъжкото здраве.

През целия месец ноември футболистите на шампиона ще носят върху своите екипи емблематичния символ на кампанията – мустака на „Мовембър“. Тази година инициативата се реализира в партньорство с Astellas Pharma, като чрез нея клубът ще използва своите комуникационни канали, за да насърчи мъжете да обръщат внимание на профилактичните прегледи и ранната диагностика.

„Мовембър“ е глобално движение, стартирало през 2003 г., което днес обединява милиони хора по света под мотото „Промени лицето на мъжкото здраве“. За Лудогорец участието в тази кауза е израз на социална отговорност и ангажираност към значими обществени теми.

ПФК Лудогорец призовава своите фенове и партньори също да се присъединят към инициативата – защото заедно можем да спасим човешки животи", написаха от клуба.

