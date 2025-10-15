Милан обяви ключово споразумение

Едно от най-дългогодишните и сътрудничества в света на футбола продължава. Милан и Emirates обявиха ново споразумение, с което удължават партньорството си, започнало през 2007 г. и продължаващо вече близо две десетилетия.

AC Milan & @emirates are ready to write a new chapter of sport and success ✍

Proud to extend this journey that goes back to 2007 ✈️❤️🖤#Emirates #FlyBetter pic.twitter.com/yJi9uCecWf — AC Milan (@acmilan) October 15, 2025

Ето какво се казва в официалното съобщение:

„Едно от най-уважаваните и дълготрайни партньорства в света на футбола е готово да напише нова глава: Милан и Emirates днес обявяват подновяването на своето историческо сътрудничество, стартирало през 2007 г. Авиокомпанията ще продължи да бъде официален авиопартньор и основен партньор на „росонерите“, отбелязвайки по този начин двадесет години рамо до рамо с клуба.

От години Emirates е ключов фактор в растежа на Милан като стратегически партньор, способен да генерира стойност както на терена, така и извън него. Тази връзка позволи на две емблематични марки да се подсилят взаимно, да увеличат своя международен престиж и да се превърнат в мост, обединяващ фенове и култури под знака на иновациите, съвършенството и глобалната визия.

Подновяването подчертава и стратегическото значение на Дубай и Близкия изток – ключов пазар за бъдещето на клуба, където през 2023 г. беше открит офисът Casa Milan Dubai, който допълнително заздрави връзката с Emirates.

Двете международни марки винаги са свързвали култури и общности – споделена визия, която през 2025 г. придобива специално значение с навършването на 25 години полети между Милано и Дубай. Този маршрут сближи поколения италианци и отвори нови възможности за културен и икономически обмен.

Заедно двамата партньори създадоха преживявания, които надхвърлят рамките на терена – от паметни триумфи до специални проекти като Залата на славата по случай 125-годишнината на клуба. С това подновяване те потвърждават ангажимент, основан на амбиция и глобална визия, готови да напишат нови страници на споделен растеж.“

Майкел Йотле, търговски директор на Милан, заяви: „Подновяването на връзката с Emirates е доказателство за едно от най-историческите и ценени сътрудничества в света на футбола – общ път, който гледа към бъдещето с амбиция и визия. Emirates ще продължи да ни придружава, допринасяйки за укрепването на солидните основи на нашия клуб и заедно ще свързваме нови поколения фенове по целия свят, създавайки уникални преживявания, които далеч надхвърлят игралното поле.“

Сър Тим Кларк, президент на Emirates Airline, коментира: „Развълнувани сме да удължим партньорството си с Милан. Това сътрудничество, основано на споделени ценности и общ стремеж към съвършенство, ни позволи да създадем незабравими преживявания за милиони фенове по света. Дълбоката ни връзка с Италия прави това подновяване естествена стъпка, докато продължаваме да свързваме Милано и други италиански градове със света през Дубай, сближавайки феновете на „росонерите“ от нашата глобална мрежа с техния клуб и любимите им играчи.“