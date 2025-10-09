Куман смята, че Барселона ще има неспортсменско предимство в САЩ

Бившият старши треньор на Барселона Роналд Куман не подкрепи провеждането на мач от Ла Лига в САЩ между каталунците и Виляреал. Един от настоящите футболисти на “блаугранас” Френки де Йонг също изказа негативното си мнение за предстоящата среща, като Куман използва именно неговото изказване като отправна точка за своята теза.

„Това е просто нелепо. Френки де Йонг обясни всичко много добре”, каза Куман.

Гостуванията срещу Виляреал винаги са били трудни за Барселона, а сега им се налага да играят на неутрален терен, където по трибуните ще има повече фенове на Барселона, отколкото фенове на Виляреал. Това е неспортсменско“, каза бившият старши треньор на Барселона, който в момента е национален селекционер на Нидерландия.