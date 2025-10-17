Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Шампионът по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна с кмета на София Васил Терзиев. Преди седмица щангистът спечели третата си титла от световно първенство.

Насар отново постави болезнените въпроси за финансовото състояние на Българската федерация по вдигане на тежести, проблемния договор, който му се предлага, и нашумялата му среща с депутата Делян Пеевски.

Спортистът призна, че вече започва да се замисля дали ще може да продължи да се състезава за България.

"Все още няма как да се стабилизира финансовото състояние на федерацията, тъй като нови спонсори няма. Няма никакви промени", каза Насар.

Той уточни, че няма намерение да подписва договор, докато начело на федерацията остава Стефан Ботев.

"Стефан Ботев още не се е свързал с мениджъра ми. Той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че няма как да подпишем. Тази федерация не работи правилно и няма дори финансиране, което да покрие моя екип и моите разходи", обясни шампионът.

По думите му в последните месеци името му често се намесва в различни спекулации, включително покани за срещи, които не може да откаже.

"Споменава се моето име и на други хора. След това ме канят на срещи, които няма как да откажа. В крайна сметка не ме е страх да говоря с когото и да е. Аз съм на страната на истината и това нещо ми дава смелостта, че няма как да сгреша", заяви Насар.

Липса на спонсори

Той допълни, че Ботев не го е карал пряко да присъства на такива срещи, но "свръзките, които прави, провокират подобни ситуации".

"Стефан Ботев не може да открие други спонсори. Ние имаме задължение от милион… С цялото ми извинение – някои ресторанти правят такъв оборот за месец. Това нещо не е нормално", каза още световният шампион.

Насар сподели, че въпреки трудностите, се стреми да остане и да представлява България, но вече сериозно обмисля възможността да напусне страната.

"Правя всичко възможно да остана в страната и да развявам българското знаме. Ще видим и с господин Терзиев какво може да направим. В крайна сметка започвам все повече да се замислям да напусна страната", призна той.

По думите му към момента има множество обаждания и предложения от нови спонсори, но финансирането от федерацията все още липсва.

bgonair.bg