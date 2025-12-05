Популярни
Жените с нова убедителна победа на Европейската отборна квалификация по бадминтон в София

  • 5 дек 2025 | 16:20
  • 150
  • 0
Женският национален тим на България се наложи над Ирландия с 5:0 и записа втори пореден успех на Европейската отборна квалификация по бадминтон, която се провежда в зала "Европа" в София.

Вчера българките победиха с 5:0 и Португалия.

В отделните срещи днес на единично Калояна Налбантова спечели срещу Софи Нобъл с 21:18, 21:11, Стефани Стоева надделя над Сиофра Флин със 17:21, 21:13, 21:14 за 44 минути, а Гергана Павлова се справи с Мишел Шохан с 21:14, 21:15. На двойки Налбантова и Габриела Стоева победиха Нобъл и Шохан с 21:13, 21:12, а Павлова и Цветина Попиванова нямаха проблеми срещу Орла Флин и Сиофра Флин и взеха двубоя с 22:20, 21:12.

В другия мач от групата по-късно днес ще играят Швейцария и Португалия.

България е лидер в групата с два успеха от две срещи, а в събота на тима предстои двубой срещу Швейцария от 14:00 часа. Целта пред националките е класиране за финалите февруари месец в Истанбул.

