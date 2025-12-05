Олимпийският огън беше запален в Рим два месеца преди началото на зимните игри

Популярни
  • 5 дек 2025 | 16:10
  • 207
  • 0
Олимпийският огън беше запален пред президентския дворец в Рим два месеца преди началото на Зимните игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри и президентът на Италия Серджо Матарела присъстваха на церемонията. Жертвеникът е официалният олимпийски, който ще бъде запален на церемонията по откриването, а друга версия, посветена на щафетата, уточниха организаторите.

Пламъкът кацна в Италия в четвъртък след предаването му в Гърция.

На 6 декември олимпийският огън започва своята обиколка в страната. Той ще пропътува 12 хиляди километра из Италия, минавайки през 20-е региона на страната, като ще бъде носен от 10 001 факлоносци.

Пламъкът беше запален на 26 ноември в Олимпия, мястото на древните игри, вдъхновили съвременното олимпийско движение.

Церемонията в Рим завърши с прелитане на акробатичния отряд „Фрече Триколори“ на италианските военновъздушни сили, съобщава АП.

Дворецът „Квиринал“ се намира на един от седемте хълма в Рим и е построен през 16-и век, за да служи като резиденция на папата. До 1946-а в него пребивава кралското семейство, а през годините е бил дом на тридесет папи, четирима крале и 12 президенти на Италия.

Зимните игри ще се състоят в Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари догодина. Италия за последно беше домакин на събитието през 2006-а в Торино.

