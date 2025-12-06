Три четвъртфинала за България на Европейското първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години

Българските състезатели се класираха за три четвъртфинала на Европейското индивидуално първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в Аресифе (Испания).

На единично Елена Попиванова победи седмата поставена Нимет Ергюн (Турция) с 21:16, 21:10 за 25 минути и утре в спор за отличие от шампионата излиза срещу номер 4 Раджви Параб (Англия).

България се класира за 1/4-финалите на Европейското отборно първенство по бадминтон до 17 години

Попиванова и Виктория Попова, осми в схемата, достигнаха до четвъртфиналите на двойки, след като постигнаха успех над Лиса Мусбрюгер и Матилда Сима (Австрия) с 21:19, 21:18 за 36 минути.

На двойки юноши четвъртфиналисти са вторите поставени Теодор Митев и Калоян Великов, които победиха Йоханес Лехтинен и Исак Мелери (Финландия) с 21:17, 15:21, 22:20 за 43 минути.