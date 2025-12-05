Българите отпаднаха рано от турнира Гран При по фехтовка в Орлеан

Българите отпаднаха след срещите в предварителния кръг на сабя във втория ден от турнира за Гран при Нуома по фехтовка в Орлеан (Франция). В надпреварата участваха 219 състезатели от 46 държави.

В турнира се включиха осем национали - възпитаникът на Пловдив БГ Николай-Томас Георгиев, и представителите на фехтовален клуб Свечников Симеон Далеков, Виктор Филев, Александър Генков, Никола Меицов, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Тодор Стойчев. От предварителните групи излязоха Николай-Томас Георгиев, Симеон Далеков, Виктор Филев, Калоян Пешев и Тодор Стойчев.

Георгиев записа три победи и три загуби в груповата фаза. В първия кръг на елиминациите той победи Адем Дорук Купели от Турция с 15:12, след което отстъпи пред Фредерик Киндлер от Германия с 13:15 и зае 88-о място в крайното класиране.

Далеков излезе от групите с четири победи и два загуби, в елиминациите отстъпи пред Карлос Флорес от Испания с 8:15 и завърши 106-и.

Филев постигна три победи и три загуби, а на старта на елиминациите загуби от Тае-йон Парк от Република Корея със 7:15 и остана 134-и.

Стойчев има три победи и три загуби в първата фаза, а след това допусна поражение от Хе-гьон Хуан от Република Корея с 8:15 и зае 141-о място.

Пешев записа в групите две победи и четири загуби. В елиминациите той отстъпи пред Шидо Цумори от Япония с 12:15 и е 151-и.

Трима българи не излязоха от групите: Никола Меицов (две победи и четири загуби), Димитър Райкин (2-4), Александър Генков (1-5).

Утре надпреварата продължава с боевете на най-добрите 64 при мъжете и при жените. При жените в първия кръг една срещу друга излизат Йоана Илиева и Вероника Василева.