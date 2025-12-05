Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

  • 5 дек 2025 | 19:11
  • 246
  • 0
Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

Отборът на България е неудържим в турнира IHF Trophy – Зона Европа. След четирите победи и триумфа при девойките до 17 години, българският състав е на път да вдигне трофея и при 19-годишните.

Победната серия на България на европейското издание на IHF Trophy продължава
Победната серия на България на европейското издание на IHF Trophy продължава

Воденият от Миглена Христова тим записа трети пореден успех в Двореца на младежта и спорта в Прищина и убедително оглавява класирането. След успехите срещу Белгия и домакина Косово, днес България надигра и отбора на Грузия с 43:33.

Двубоят започна с размяна на попадения и беше равностоен в първите 15 минути. В средата на полувремето тимът ни записа серия от четири поредни гола и излезе напред. Наставникът на Грузия взе прекъсване, но не успя да повлияе на случващото се. България запази аванса си и го увеличи до почивката на 6 гола – 22:16.

С добра игра в защита, окраднати топки и успешно реализирани контраатаки, в началните минути на втората част съставът ни бързо вдигна разликата до 10 гола при 27:17. От там до края българските момичета на изцяло контролираха мача, а добрият аванс даде възможност на Миглена Христова да завърти в игра всички момичета. Краят на срещата дойде при резултат 43:33.

Ивет Костадинова отбеляза 11 гола за победата, с 8 завърши Мелина Спасова, а по 5 пъти се разписаха Петя Василева и Стела Скачкова. 17 спасявания в мача направи Анджелина Пенчева.

Утре (6 декември) е последният мач на българските момичета в Прищина. Той е срещу състава на Великобритания и ще започне в 14,00 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Жените с нова убедителна победа на Европейската отборна квалификация по бадминтон в София

Жените с нова убедителна победа на Европейската отборна квалификация по бадминтон в София

  • 5 дек 2025 | 16:20
  • 283
  • 0
Олимпийският огън беше запален в Рим два месеца преди началото на зимните игри

Олимпийският огън беше запален в Рим два месеца преди началото на зимните игри

  • 5 дек 2025 | 16:10
  • 329
  • 0
Росен Великов със злато на рапира от "Мемориал Цветков" в Любляна

Росен Великов със злато на рапира от "Мемориал Цветков" в Любляна

  • 5 дек 2025 | 15:50
  • 446
  • 0
Мъжете загубиха първия си мач на Европейската отборна квалификация по бадминтон

Мъжете загубиха първия си мач на Европейската отборна квалификация по бадминтон

  • 5 дек 2025 | 15:41
  • 451
  • 0
Иван Пешев награди медалистите от Световното по спортни танци за юноши

Иван Пешев награди медалистите от Световното по спортни танци за юноши

  • 5 дек 2025 | 15:32
  • 569
  • 0
Световната антидопингова агенция не е получила вноските от Русия и САЩ за 2025 година

Световната антидопингова агенция не е получила вноските от Русия и САЩ за 2025 година

  • 5 дек 2025 | 12:12
  • 470
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 19:02
  • 5032
  • 13
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 29283
  • 89
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 1908
  • 1
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 9074
  • 10
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 17505
  • 13
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 11102
  • 10