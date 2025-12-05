Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

Отборът на България е неудържим в турнира IHF Trophy – Зона Европа. След четирите победи и триумфа при девойките до 17 години, българският състав е на път да вдигне трофея и при 19-годишните.

Победната серия на България на европейското издание на IHF Trophy продължава

Воденият от Миглена Христова тим записа трети пореден успех в Двореца на младежта и спорта в Прищина и убедително оглавява класирането. След успехите срещу Белгия и домакина Косово, днес България надигра и отбора на Грузия с 43:33.

Двубоят започна с размяна на попадения и беше равностоен в първите 15 минути. В средата на полувремето тимът ни записа серия от четири поредни гола и излезе напред. Наставникът на Грузия взе прекъсване, но не успя да повлияе на случващото се. България запази аванса си и го увеличи до почивката на 6 гола – 22:16.

С добра игра в защита, окраднати топки и успешно реализирани контраатаки, в началните минути на втората част съставът ни бързо вдигна разликата до 10 гола при 27:17. От там до края българските момичета на изцяло контролираха мача, а добрият аванс даде възможност на Миглена Христова да завърти в игра всички момичета. Краят на срещата дойде при резултат 43:33.

Ивет Костадинова отбеляза 11 гола за победата, с 8 завърши Мелина Спасова, а по 5 пъти се разписаха Петя Василева и Стела Скачкова. 17 спасявания в мача направи Анджелина Пенчева.

Утре (6 декември) е последният мач на българските момичета в Прищина. Той е срещу състава на Великобритания и ще започне в 14,00 часа българско време.