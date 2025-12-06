Заместник-министър Петър Младенов: Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност

Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност. Всеки от вас - личност, организация или младежки център, доказва, че добрите дела са избор и отговорност. Продължавайте да вдъхновявате и да помагате, защото така изграждате по-добро общество. Министерството на младежта и спорта (ММС) ще бъде винаги до вас - вашата енергия и отдаденост заслужават уважение и признателност. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време церемонията по награждаване на победителите в десетото юбилейно издание на конкурса „Мисията доброволец – (не)възможна“.

Конкурсът се организира от ММС по повод Международния ден на доброволеца, който се отбелязва всяка година на 5 декември. Днес инициативата отбеляза двоен юбилей – 40 години от обявяването на 5 декември за Международен ден на доброволеца от ООН и 10 години от неговото официално честване от ММС в България.

Събитието, което се организира от ММС, се проведе под патронажа на вицепремиера Атанас Зафиров и в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) Българския спортен тотализатор (БСТ).

Тази година конкурсът отчете рекорден брой кандидатури – 150, което показва, че все повече млади хора са ангажирани към доброволческите каузи.

Конкурсът включва четири основни категории – „Изявен млад доброволец“, „Младежка доброволческа инициатива”, „Организация провела доброволческа инициатива“ и „Младежки център – вдъхновител на доброто“.

В рамките на тазгодишното издание победител в категория „Изявен млад доброволец“ бе отличен Симеон Стоянов. В Младежка доброволческа инициатива“ стана „Капка живот“. Отличието за „Младежки център – вдъхновител на доброто“ бе присъдено на Младежки център – Габрово. В категорията „Организация, провела доброволческа инициатива“ победител е Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“.