Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Заместник-министър Петър Младенов: Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност

Заместник-министър Петър Младенов: Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност

  • 6 дек 2025 | 10:39
  • 308
  • 0
Заместник-министър Петър Младенов: Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност

Доброволчеството е една от най-силните форми на гражданска солидарност. Всеки от вас - личност, организация или младежки център, доказва, че добрите дела са избор и отговорност. Продължавайте да вдъхновявате и да помагате, защото така изграждате по-добро общество. Министерството на младежта и спорта (ММС) ще бъде винаги до вас - вашата енергия и отдаденост заслужават уважение и признателност. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време церемонията по награждаване на победителите в десетото юбилейно издание на конкурса „Мисията доброволец – (не)възможна“.

Конкурсът се организира от ММС по повод Международния ден на доброволеца, който се отбелязва всяка година на 5 декември. Днес инициативата отбеляза двоен юбилей – 40 години от обявяването на 5 декември за Международен ден на доброволеца от ООН и 10 години от неговото официално честване от ММС в България.

Събитието, което се организира от ММС, се проведе под патронажа на вицепремиера Атанас Зафиров и в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) Българския спортен тотализатор (БСТ).

Тази година конкурсът отчете рекорден брой кандидатури – 150, което показва, че все повече млади хора са ангажирани към доброволческите каузи.

Конкурсът включва четири основни категории – „Изявен млад доброволец“, „Младежка доброволческа инициатива”, „Организация провела доброволческа инициатива“ и „Младежки център – вдъхновител на доброто“.

В рамките на тазгодишното издание победител в категория „Изявен млад доброволец“ бе отличен Симеон Стоянов. В Младежка доброволческа инициатива“ стана „Капка живот“. Отличието за „Младежки център – вдъхновител на доброто“ бе присъдено на Младежки център – Габрово. В категорията „Организация, провела доброволческа инициатива“ победител е Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Три четвъртфинала за България на Европейското първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години

Три четвъртфинала за България на Европейското първенство по бадминтон за юноши и девойки до 17 години

  • 6 дек 2025 | 01:28
  • 869
  • 0
Българите отпаднаха рано от турнира Гран При по фехтовка в Орлеан

Българите отпаднаха рано от турнира Гран При по фехтовка в Орлеан

  • 5 дек 2025 | 21:57
  • 796
  • 0
Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

Седма победа за България на европейското издание на IHF Tropy за девойки

  • 5 дек 2025 | 19:11
  • 533
  • 0
Жените с нова убедителна победа на Европейската отборна квалификация по бадминтон в София

Жените с нова убедителна победа на Европейската отборна квалификация по бадминтон в София

  • 5 дек 2025 | 16:20
  • 373
  • 0
Олимпийският огън беше запален в Рим два месеца преди началото на зимните игри

Олимпийският огън беше запален в Рим два месеца преди началото на зимните игри

  • 5 дек 2025 | 16:10
  • 408
  • 0
Росен Великов със злато на рапира от "Мемориал Цветков" в Любляна

Росен Великов със злато на рапира от "Мемориал Цветков" в Любляна

  • 5 дек 2025 | 15:50
  • 592
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 11:20
  • 176
  • 0
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 5457
  • 4
Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

  • 6 дек 2025 | 08:00
  • 3152
  • 2
ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

  • 6 дек 2025 | 09:28
  • 4482
  • 4
„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

  • 6 дек 2025 | 09:55
  • 2477
  • 5
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 66629
  • 114