  Пари Сен Жермен
  2. Пари Сен Жермен
  Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

  • 17 окт 2025 | 01:56
  • 179
  • 0
Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

Футболистът на Пари Сен Жермен Дезире Дуе е номиниран за наградата "Голдън Бой" на италианския вестник "Тутоспорт", като световният шампион от 1998 Патрик Виейра е убеден, че сънародникът му е най-добрият. Настоящият треньор на Дженоа смята, че точно Дуе ще наследи Ламин Ямал.

"Дезире Дуе е най-добрият млад играч в Европа. Не само вкара във финала на Шампионската лига, където показа целия си талант, но той прогресира много в Рен и продължава да го прави в ПСЖ. Той премина през труден период, но работи много и никога не се отказа", каза Виейра в интервю за Foot Mercato.

"Той е млад играч с изключителен талант. Мисля, че е най-добрият сред най-добрите", добави още Виейра за Дезире Дуе, който бе класиран на 14-о място в подреждането за "Златната топка".

