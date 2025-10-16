ПСЖ е близо до нов договор с един от стълбовете си в отбрана

Защитникът на Пари Сен Жермен Уилян Пачо се е съгласил на продължи договора си с клуба, съобщава "Екип".

Новото споразумение с подобрена заплата за футболиста ще бъде валидно до лятото на 2030 г., а сегашният му контракт изтича година по-рано - през 2029 г.

24-годишният еквадорец премина в ПСЖ през 2024 г., когато бе привлечен от Айнтрахт (Франкфурт). Бранителят бързо се утвърди като един от стълбовете в отбрана в състава на Луис Енрике.

През миналия триумфален сезон за ПСЖ Пачо взе участие в цели 57 срещи, а през тази кампания изигра 12 мача дотук за парижани във всички състезания.

Снимки: Imago