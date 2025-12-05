Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

Фратрия и Хебър се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на Втора лига. Мачът на стадион "Спартак" във Варна стартира в 15:00 часа с първия съдийски сигнал на Любомир Вушовски.

Домакините заемат втората позиция в класирането и не трябва да изпускат от поглед лидера Дунав, като в същото време ще искат да запазят преднината си пред третия Янтра (Габрово). Преди седмица "братлетата" победиха Черноморец (Бургас), а днес отново ще търсят трите точки срещу разколебаните "гробари".

Пазарджиклии се намират в серия от три поредни загуби и към момента земат 10-ото място в подреждането.

