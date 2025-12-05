Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

  • 5 дек 2025 | 12:46
  • 682
  • 0
Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

Фратрия и Хебър се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на Втора лига. Мачът на стадион "Спартак" във Варна стартира в 15:00 часа с първия съдийски сигнал на Любомир Вушовски.

Домакините заемат втората позиция в класирането и не трябва да изпускат от поглед лидера Дунав, като в същото време ще искат да запазят преднината си пред третия Янтра (Габрово). Преди седмица "братлетата" победиха Черноморец (Бургас), а днес отново ще търсят трите точки срещу разколебаните "гробари".

Пазарджиклии се намират в серия от три поредни загуби и към момента земат 10-ото място в подреждането.

Фратрия - Хебър (Пазарджик)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Черно море - ЦСКА

  • 5 дек 2025 | 13:43
  • 165
  • 0
Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

Четири контроли иска Локомотив II (Пловдив)

  • 5 дек 2025 | 13:42
  • 49
  • 0
Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

Левски и ЦСКА олекнаха с по 3300 лева

  • 5 дек 2025 | 13:28
  • 196
  • 0
Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

Левски (Карлово) е хитът на Югоизток

  • 5 дек 2025 | 13:26
  • 210
  • 0
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 1943
  • 2
Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

Ангел Мишев от Славия U16 спечели приза за най-красив гол на месец октомври

  • 5 дек 2025 | 13:00
  • 116
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

  • 5 дек 2025 | 13:39
  • 1632
  • 1
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 17081
  • 27
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 3509
  • 4
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 1943
  • 2
Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

  • 5 дек 2025 | 10:51
  • 4964
  • 10