Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

  • 5 дек 2025 | 13:45
  • 87
  • 0
Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

Мениджърът на Челси Енцо Мареска не смята, че липсата на опит в състава е причината за тежката загуба от Лийдс през седмицата. Италианецът призна, че представянето на лондончани на “Елънд Роуд” е било разочароващо и предупреди тима си, че гостуването на Борнемут ще бъде подобно като интензитет и трудност и затова отборът трябва да играе доста по-добре.

"Разбирам, че когато не печелим, говорим за опита. Не е заради опитните играчи. Имаме опитни футболисти, но те просто не бяха на терена. Не става въпрос за опит, а за това футболистите, които са на терена, да играят добре. Това беше лош мач за всички нас. Очаквах повече. Бях разочарован. Очаквахме да страдаме в някои моменти, но не и през целия мач.

Повечето от ротациите, които правим, са заради това, че другият играч на същата позиция не може да играе. Имаме футболисти, които не могат да играят на всеки три дни. Винаги е едно и също, когато избираш 11-те, с които да започнеш. Ако спечелиш, добре, но ако загубиш, това е причината. В предишния мач играхме с 10 човека един час. Не е най-добрата ситуация след това да гостуваш на Лийдс.

Мачът с Борнемут ще бъде подобен на този с Лийдс и затова трябва да бъдем по-добри. Лийдс бяха много интензивни и бяха по-добри от нас във всички аспекти. Надяваме се, че можем да се поучим от това и да бъдем по-добри утре.

Няма нови контузии в отбора. Мойсес Кайседо в наказан. Ромео Лавия има мускулен проблем и не знаме кога ще се върне", заяви Мареска по време на своята пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

  • 5 дек 2025 | 13:32
  • 142
  • 0
САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

  • 5 дек 2025 | 13:12
  • 176
  • 0
Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 13:03
  • 228
  • 0
Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

  • 5 дек 2025 | 12:57
  • 356
  • 0
Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

  • 5 дек 2025 | 12:50
  • 565
  • 0
Тухел: По-уверен съм от всякога, че този отбор на Англия може да спечели световната титла

Тухел: По-уверен съм от всякога, че този отбор на Англия може да спечели световната титла

  • 5 дек 2025 | 12:48
  • 427
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

Никола Цолов с нова фантастична квалификация във Формула 2

  • 5 дек 2025 | 13:39
  • 1857
  • 1
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 17185
  • 27
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 3586
  • 4
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 2025
  • 2
Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

  • 5 дек 2025 | 10:51
  • 5013
  • 10
Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

Фратрия няма право на грешка срещу Хебър

  • 5 дек 2025 | 12:46
  • 706
  • 0