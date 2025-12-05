Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

Мениджърът на Челси Енцо Мареска не смята, че липсата на опит в състава е причината за тежката загуба от Лийдс през седмицата. Италианецът призна, че представянето на лондончани на “Елънд Роуд” е било разочароващо и предупреди тима си, че гостуването на Борнемут ще бъде подобно като интензитет и трудност и затова отборът трябва да играе доста по-добре.

"Разбирам, че когато не печелим, говорим за опита. Не е заради опитните играчи. Имаме опитни футболисти, но те просто не бяха на терена. Не става въпрос за опит, а за това футболистите, които са на терена, да играят добре. Това беше лош мач за всички нас. Очаквах повече. Бях разочарован. Очаквахме да страдаме в някои моменти, но не и през целия мач.

Повечето от ротациите, които правим, са заради това, че другият играч на същата позиция не може да играе. Имаме футболисти, които не могат да играят на всеки три дни. Винаги е едно и също, когато избираш 11-те, с които да започнеш. Ако спечелиш, добре, но ако загубиш, това е причината. В предишния мач играхме с 10 човека един час. Не е най-добрата ситуация след това да гостуваш на Лийдс.

Мачът с Борнемут ще бъде подобен на този с Лийдс и затова трябва да бъдем по-добри. Лийдс бяха много интензивни и бяха по-добри от нас във всички аспекти. Надяваме се, че можем да се поучим от това и да бъдем по-добри утре.

Няма нови контузии в отбора. Мойсес Кайседо в наказан. Ромео Лавия има мускулен проблем и не знаме кога ще се върне", заяви Мареска по време на своята пресконференция.

