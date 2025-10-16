Eвропейски шампион и втори в света с Германия стигна дъното: Живее с по-малко от три евро на месец и го очаква затвор

Бившият вратар на Германия Айке Имел, който през 80-те години на миналия век беше голяма звезда на европейския футбол, днес живее от социални помощи, ако изобщо може да се нарече живот това, което му остава, след като покрие разходите си.

64-годишният бивш страж, който печели Европейското първенство през 1980 г. и е част от Световните първенства през 1982 г. и 1986 г., където Западна Германия губи финалите, днес получава социални помощи в размер на 563 евро месечно, а след като плати всичките си задължения, му остават 2,69 евро.

Warum Ex-Nationaltorwart Eike Immel heute von 563 Euro im Monat leben musshttps://t.co/TVXZVRSlYE #noz — NOZ (@noz_de) October 14, 2025

В предаването „Бедна Германия“ по RTL 2 Имел разказва как от милионер се е превърнал в бедняк. "След като в миналото печелех милиони, сега живея от социални помощи от 563 евро. Държавата подкрепя тези, които се нуждаят от помощ. Трябва да кажа, че това е сензационно. Бях търсен, в ресторантите ми даваха най-добрите маси, получавах огромни отстъпки в автосалоните. Всичко си имаше своите предимства. Колко съм пропилял? Най-малко десет милиона".

Имел има 19 мача под рамката на ФРГ, като е титуляр на европейското първенство през 1988 година, където отборът на Франц Бекенбауер стига до полуфиналите. Той е резерва на легендарния Харолд "Тони" Шумахер на Евро'80 в Италия, където западногерманците печелят титлата. Имел е и двукратен световен вицешампион - 1982 и 1986 година, когато отново е резерва на Шумахер. През кариерата си е играл за Борусия (Дортмунд), Щутгарт и Манчестър Сити.

Wie viel haben Sie in den Sand gesetzt, Herr Immel? „Mindestens zehn Millionen“ https://t.co/wAulPq3Bwh pic.twitter.com/MGJ5cJpkv7 — WELT (@welt) October 14, 2025

Още на 18 години Имел е печелил 300 000 марки, а по-късно доходите му са били още по-високи. "В Манчестър Сити заплатата ми беше почти 2 милиона марки. Това са много пари, можеха да стигнат за цял живот", казва бившият страж.

Всичко обаче се обръща с главата надолу, когато спира да се занимава с футбол. "Разведох се, трябваше да се грижа за децата и по-голямата част от парите ми отидоха за това. След това имах нещастни инвестиции в недвижими имоти. Освен това харчех огромни суми пари, никога не съм пестил за нищо".

Впрочем, това не е първият път, когато Имел говори за финансовото си състояние, тъй като го е правил и преди няколко години. "Никога през живота си не съм мил под, нито пък знам да готвя. Занимания като пране и чистене са ми чужди, дори не знам как да използвам пералня... Но тъй като обучавам деца в местната общност, където съм доброволец, собственикът на местния ресторант ми позволява да поръчвам каквото си пожелая за ядене всеки ден", добавя той. От 2016 г. Имел отново живее в родния си град Щаталендорф (Централен Хесен). Днес той работи като доброволец – треньор на вратари за деца и юноши. Начинът му на живот обаче се е променил драстично. Той живее в апартамент на свой познат, като дори мебелите не са негови.

Разследват за измама вратаря на Германия от Евро'88

Дори след пенсионирането си не се отказва от лукса, а през 2008 г. обявява личен банкрут. Наскоро е осъден на 2 години и 2 месеца затвор по 107 обвинения за измама. Многократно е взимал пари назаем, които никога не е връщал, а сред измамените е бил и неговият бивш съотборник, междувременно починалият Андреас Бреме. Случвало се е и да продава билети за мачове от Европейското първенство, но след като получи парите, не е доставял билетите. С измамите си е нанесъл щети на обща стойност 34 000 евро.

Адвокатът на Имел обяви, че ще обжалва, така че сега се очаква окончателна присъда по случая му, но изходът засега остава неясен.